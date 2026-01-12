Новости

Банк Уралсиб получил награду в номинации «Пресс-служба года»

Сервис Brobank.ru подвел итоги и отметил лучшие банки 2025 года в различных номинациях. В итоговом исследовании, подготовленном на основе профессионального мнения экспертного совета Brobank.ru, определены самые знаковые события банковского сектора России и наиболее заметные достижения кредитных организаций по итогам прошедшего года.

Банк Уралсиб отмечен в номинации «Пресс-служба года» – как банк, который максимально эффективно использует свои возможности в PR. Как отмечается в исследовании, Уралсиб «задал тон в коммуникациях, мастерски используя как свои каналы, так и ключевые медиаплощадки, чтобы всегда оставаться на связи с клиентами».

Уралсиб ведет системную работу, направленную на формирование устойчивой позитивной репутации и продвижение своих продуктов и услуг, активно взаимодействует с ключевыми федеральными и региональными медиаресурсами. Он неоднократно входил в Топ-10 рейтинга самых заметных банков в СМИ по итогам последних лет, а пресс-служба Уралсиба – признавалась одной из наиболее активных среди отечественных кредитных организаций.


