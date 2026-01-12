ФРС под ударом: прокуратура проверяет Пауэлла

Прокуратура США в округе Колумбия начала уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщает The New York Times.

Проверка связана с реконструкцией штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне и подозрениями, что Пауэлл сообщил Конгрессу недостоверную информацию о масштабах проекта.

Расследование предусматривает анализ публичных заявлений Пауэлла и изучение документов о расходах на реконструкцию. Его одобрила в ноябре прокурор округа Колумбия Жанин Пирро, которая возглавила ведомство в прошлом году и считается давним союзником президента США Дональда Трампа. Стоимость проекта реконструкции оценивается в $2,5 млрд.

– Расследование усилило конфликт между Трампом и Пауэллом, – отмечает Юрий Ичкитидзе, макроэкономист Freedom Finance Global. – Президент критиковал главу ФРС за отказ резко снижать процентные ставки, угрожал его увольнением и ранее допускал возможность судебного иска, ссылаясь на некомпетентность руководства регулятора.

На прошлой неделе Трамп заявил, что уже определился с кандидатом на пост председателя ФРС вместо Пауэлла и намерен объявить решение в ближайшее время. Одним из претендентов называют главного экономического советника Белого дома Кевина Хассетта. Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае, а его мандат как члена совета управляющих действует до января 2028 года.

11 января Пауэлл сообщил, что Министерство юстиции США направило регулятору повестки в суд большого жюри и назвало возможные обвинения связанными с его показаниями в банковском комитете Сената в июне 2025 года. Пауэлл охарактеризовал происходящее как беспрецедентный шаг и заявил, что исполнял свои обязанности без политического давления и предвзятости.

– Новость означает что продолжается серьезное административное давление на руководителей ФРС, что несет риски для будущей независимости регулятора и его способности принимать решения в интересах американского народа. Из логики действий администрации Трампа что-то подобное конечно можно было ожидать, но не очень-то хотелось в это верить.

Пока мы думаем, что реальные риски для Дж. Пауэлла и ФРС не высоки, все-таки еще надо доказать вменяемое Пауэллу умышленное введение в заблуждение, а суд не обязательно займет сторону администрации. В США действуют и иные политические силы, кроме административной инициативы Трампа, поэтому ее шансы на необоснованный успех выглядят невысокими. А что касается возможности возникновения объективных фактов о том, что Пауэлл действительно умышленно вводил в заблуждение Конгресс США, то учитывая его личность это маловероятно.

Также связав это дело с делом Лизы Кук, другого члена совета управляющих ФРС, можно понять что либо в ФРС собралось слишком большое число мошенников-махинаторов, либо есть какая-то сила, желающая их дискредитировать. Первое выглядит нереальным, – резюмирует Юрий Ичкитидзе.