Газовый поворот: Газпром ставит новый рекорд экспорта в Китай

Газпром сообщил о новом суточном рекорде поставок трубопроводного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с начала 2026 года. Хотя точные объёмы рекордной поставки не раскрывались, можно предположить, что они превысили 100 млн кубометров газа в сутки, так как газопровод уже работает на максимальной плановой производительности.

Напомним, что Россия является крупнейшим поставщиком газа в Китай, включая трубопроводный газ и СПГ. В 2025 году, по предварительным данным, Газпром поставил трубопроводного газа в КНР общим объёмом 38,8 млрд кубометров газа, что соответствует максимальной проектной мощности газопровода «Сила Сибири».

– Энергетическая стратегия России предусматривает, что к 2050 году добыча газа вырастет на 38–60% к 2024 году, до 0,92–1,1 трлн куб. м, и это будет связано, главным образом, с ожидаемым высоким спросом в Китае, а также с исчерпанием месторождений газа у конкурирующих с Россией на китайском рынке Туркменистана и Узбекистана, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Одновременно в 2025 году Россия значительно сократила экспорт газа, в том числе, трубопроводного, в Евросоюз, что было связано с геополитикой, прекращением транзита газа через Украину и попытками Еврокомиссии ограничить поставки российского газа путём санкций (с 2026 года ЕК запретит полностью импорт СПГ из России).

– Поставки российского газа в ЕС по итогам прошедшего года снизились на 30% до 38 млрд кубометров, а доля российского газа на европейском рынке сократилась с 18,3% в 2024 году до 12,1%, хотя Россия по-прежнему остаётся четвёртым крупнейшим поставщиком газа в ЕС. Мы ожидаем, что в 2026–2027 годах Россия может почти полностью уйти с европейского рынка, заменив его китайским, где спрос год от года растёт, сохранив, скорее всего, только поставки газа на юг Европы по трубопроводу «Турецкий поток». Ускорение, таким образом, строительства нового газопровода «Сила Сибири-2» из РФ в Китай может быть вполне оправданным на фоне высокого спроса в Китае, – резюмирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.