Акцизы на табак ускоряют инфляцию в России

Решение о повышении акцизов на табачную продукцию в 2026 году стало частью плановой налогово-бюджетной политики и логичным продолжением курса на рост косвенных сборов. Акциз на табак увеличен на 7%, а на сигареты и папиросы на 11,3%. Это выше ожидаемой инфляции и означает, что государство делает ставку не только на фискальный эффект, но и на дальнейшее сдерживание потребления. Бюджетный эффект будет заметным. Доходы от акцизов на табак в 2026 году, по расчетам Минфина, превысят 1 трлн рублей, прибавив около 5,5% к уровню 2025 года.

Для потребительских цен эффект будет умеренным, но ощутимым. Табачная продукция занимает ограниченную долю в корзине Росстата, однако повышение акцизов традиционно почти полностью перекладывается в розничные цены. По предварительной оценке, вклад этого решения в инфляцию 2026 года может составить около 0,1–0,15%, с максимальным эффектом в первом полугодии после пересмотра цен.

Официальные прогнозы по инфляции на 2026 год остаются сдержанными. Банк России ориентируется на диапазон 4–4,5%, Минэкономразвития на уровень около 4%. Эти оценки предполагают замедление внутреннего спроса и ослабление инфляционного давления со стороны издержек. Наш базовый прогноз остается более консервативным.

– С учетом инерции цен, налоговых решений, включая рост акцизов и НДС с 20% до 22%, а также сохраняющихся бюджетных стимулов, инфляция в 2026 году, по нашей оценке, составит 4,8-5,5%. Повышение акцизов на табак не станет ключевым фактором, но добавит устойчивости инфляционному фону, снижая пространство для быстрого возвращения к целевым уровням, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.