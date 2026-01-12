Микрофинансовая отрасль ждет радикальные реформы

Начало 2026 года приносит для рынка микрофинансирования структурные изменения. Сразу несколько регуляторных новаций ЦБ меняют саму экономику данного сектора. Запрет на использование собственных моделей оценки доходов по займам до 50 тыс. рублей, обязательная биометрия для онлайн-выдач и поэтапное снижение максимальной переплаты по микрозаймам формируют более жесткую и затратную модель работы, к которой готовы далеко не все игроки.

– Исторически бизнес МФО строился на скоринге клиентов с неформальными или трудно подтверждаемыми доходами. Это фрилансеры, самозанятые, работники с серыми зарплатами. Переход к оценке дохода только по официальным данным резко сужает эту аудиторию. По оценкам рынка, под риск отказов попадают 20–30 млн человек. Спрос при этом никуда не исчезает, но часть его уходит в офлайн или в нелегальный сегмент, что снижает объемы легальных онлайн-выдач и повышает операционные издержки, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Обязательная биометрия усиливает эффект. Реально биометрией пользуются 3–4 млн человек при активной клиентской базе рынка около 15 млн. Для МФО это означает падение конверсии, рост инвестиций в IT и кибербезопасность и ускоренную консолидацию. Малые региональные компании рискуют уйти с рынка, тогда как крупные технологичные игроки получают шанс увеличить его долю.

От данных мер в первую очередь проигрывают МФО с фокусом на короткие онлайн-займы “до зарплаты” и слабой IT-инфраструктурой. Давление на маржу усиливает снижение максимальной переплаты до 100% и ограничения на число дорогих займов в одни руки. Выигрывают крупные игроки с масштабом, доступом к капиталу и возможностью перестраивать продуктовую линейку в сторону среднесрочных займов и POS-кредитования. Отдельным бенефициаром становится консолидация, так как доля топ-20 и без того превышает 65%.

– Что касается публичной компании из данной отрасли - “Займера”, то смена статуса с МФК на МКК снижает регуляторные риски и сохраняет доступ к широкой клиентской базе, но в краткосрочном периоде означает более медленный рост онлайн-выдач и давление на прибыльность. При этом ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2026 года поддержат сектор через удешевление фондирования и рост платежеспособности заемщиков. С учетом этих факторов базовый сценарий предполагает умеренное восстановление финансовых показателей компании во второй половине года. По нашей оценке, справедливый диапазон по акциям “Займера” на 12 месяцев вперед находится в коридоре 190–210 руб. при сохранении курса на консолидацию и адаптацию бизнеса к новым требованиям, – резюмирует Владимир Чернов.