Трамп пригрозил Exxon Mobil исключением из венесуэльского проекта

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность исключения Exxon Mobil Corp. (XOM) из своей инициативы по привлечению американских нефтяных компаний к инвестициям в нефтяную отрасль Венесуэлы на сумму не менее $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Он отметил, что остался недоволен позицией компании. Заявление прозвучало после встречи в Белом доме с участием почти 20 руководителей американских нефтяных компаний. Глава Exxon Даррен Вудс заявил, что Венесуэла непригодна для инвестиций из-за действующих правовых и коммерческих механизмов, а также напомнил, что активы компании ранее дважды переходили под контроль властей в Каракасе.

Другие участники встречи указали, что администрации Трампа потребуется дополнительное давление для реализации инициативы. Ряд руководителей поддержал идею возвращения американских компаний в Венесуэлу, однако отметил необходимость значительных изменений перед началом крупных вложений.

– Трамп не уточнил, каким образом он может ограничить участие Exxon в проекте. Президент ранее сообщал, что США рассчитывают добиться компенсации для американских нефтяных компаний и привлечь их средства к восстановлению нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, – отмечает Сергей Пигарев, аналитик Freedom Finance Global.

Возможное падение режима аятолл в Иране будет иметь существенные последствия для мирового рынка нефти. Протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря 2025 года и направленные против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, к началу 2026 года стали одним из ключевых политических событий. В краткосрочной перспективе возможные забастовки работников нефтяного сектора и диверсии против энергетической инфраструктуры могут привести к снижению добычи в Иране. Однако на более длинном горизонте смена режима будет оказывать давление на цены черного золота. Сразу после снятия санкций с иранской нефтегазовой отрасли последует увеличение предложения нефти в связи с продажей скопившейся в танкерах подсанкционной нефти (около 50 млн баррелей). Кроме того, по нашей оценке, на горизонте полугода Иран может нарастить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки (МБС).

Рост котировок нефтяных компаний США из-за операции в Венесуэле может оказаться недолговечным. По нашему мнению, инвестиции в венесуэльский нефтяной сектор в текущих условиях (низкие цены и профицит на рынке) нерациональны. Предложение Дональда Трампа о предоставлении субсидий американским компаниям для развития нефтяной отрасли Венесуэлы считаем абсурдным и нереалистичным. На наш взгляд, резкий рост котировок американских нефтяных компаний на новостях о захвате диктатора Мадуро может смениться таким же резким падением в ожидании слабых результатов за четвертый квартал 2025 года.

Недельная статистика Минэнерго США, вышедшая на прошлой неделе, оказалась негативной для котировок нефти. Объем добычи сохранился на уровне 13,8 млн баррелей в сутки (МБС). Общие запасы жидких углеводородов (нефть + нефтепродукты) подскочили на 8,4 млн баррелей (МБ).

Коммерческие запасы нефти снизились на 3,8 млн баррелей (МБ), стратегические резервы прибавили 0,2 МБ. Сокращение запасов произошло, несмотря на рост чистого импорта нефти в США на 0,6 МБС, до 2,1 МБС.

Чистый экспорт нефтепродуктов сохранился на уровне 5,4 МБС. Продажи топлива (бензин, дизель, авиатопливо) снизились на 0,6 МБС, до 13,1 МБС. Объем переработки нефти сохранился на уровне 16,9 МБС. Запасы нефтепродуктов взлетели на 11,9 МБ, до 875 МБ. За неделю США продемонстрировали чистый экспорт жидких углеводородов (включая нефть и нефтепродукты) в объеме 23,0 МБ.

Буровая активность в США на прошлой неделе снизилась. Количество работающих буровых установок на нефтяных месторождениях уменьшилось на 1, до 420* единиц. На газовых месторождениях количество буровых сократилось на 1, до 124 единиц. Общее количество буровых установок снизилось на 2, до 544 штук (−6,8% г/г). Буровая активность в Канаде восстановилась после традиционного «новогоднего» падения. Количество буровых на нефть подскочило на 79, до 128 единиц* (-16 установок г/г). На газовых месторождениях количество буровых увеличилось на 17, до 69 единиц (-3 установки г/г).

На прошлой неделе котировки нефти WTI выросли на 3,1%. Кроме технического отскока, росту способствовала риторика американских властей о возможности ударов по объектам в Иране с целью смены правящего режима.

– Высокий уровень неопределенности на рынке нефти сохраняется. Рост котировок нефтяных компаний, в особенности XOM, CVX, SLB и HAL, рекомендуем использовать для фиксации прибыли. Масштабные инвестиции в венесуэльскую нефтегазовую отрасль в текущих условиях (профицит, низкие цены) считаем маловероятными. Ожидаем слабых результатов нефтедобытчиков за четвертый квартал 2025 года из-за снижения цен на нефть и нефтепродукты. Сезон отчетности начнется во второй половине января. На наш взгляд, прямую выгоду от смены власти в Венесуэле может получить компания ConocoPhillips (COP), которая имеет неурегулированные претензии к Венесуэле и нефтегазовой госкомпании PDVSA в объеме около $8 млрд, – резюмирует Сергей Пигарев.