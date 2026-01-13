Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 января: 11 383,8096 руб/1 г золота и 197,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 383,8096 руб.
  • 1 грамм серебра - 197,9400 руб.
  • 1 грамм платины - 5 780,7598 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 643,3501 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 475,9301 р. (4,36%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2300 р. (5,45%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 297,9602 р. (5,43%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 498,5600 р. (12,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
