Дерипаска: повышение курса рубля на фоне девальвации доллара — путь в никуда

Предприниматель Олег Дерипаска считает, что «бессмысленная стратегия добровольного повышения курса рубля на фоне сознательной девальвации доллара США американскими властями делает все надежды на быстрый выход российской экономики из кризиса несбыточными». Он критикует политику Центробанка в отношении инфляции.

«В разговорах с коллегами во время длинных выходных чётко ощущалось общее недоумение — почему нет совместной программы действий Правительства, Центробанка и бизнеса по снижению инфляции за счёт увеличения предложения товаров и услуг, возможно альтернативных, которые дают максимальный вклад в инфляцию?» — написал он в своём телеграм-канале.

По мнению Дерипаски, чтобы сократить расходы на логистику и транспортные издержки, необходимо снизить цены на дизельное топливо, что в текущих условиях сделать достаточно сложно. Однако можно ускорить процесс газификации коммерческого транспорта.

«Это можно сделать без чрезмерных инвестиций, но с очень хорошим мультипликативным эффектом: Газпром получит дополнительный сбыт, стабилизируется спрос на топливо, а экономика приобретёт новые компетенции, — рассуждает Олег Дерипаска. — Срок — около трёх лет не слишком упорного труда. И это будет реальный вклад в снижение инфляции (вклад цены дизельного топлива в инфляцию — более 20% в нашей северной стране с протяжённостью 12 тысяч километров)».

Кроме того, он обращает внимание на дефицит, доступность и стоимость электроэнергии и тепловых ресурсов, которые также регулярно вносят серьёзный вклад в инфляцию (более 10% в северных регионах). Рост тарифов, безусловно, необходимо контролировать, однако пока это не удаётся.

«При этом существует альтернативный и относительно быстрый путь — стимулировать строительство новых электрогенерирующих мощностей частным сектором без использования механизма долгосрочного регулирования (ДПМ). Деньги понятные, ресурсы понятные. Срок реализации — 5–7 лет. Для этого необходим механизм учёта валютных облигаций инвесторов в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В таком случае ещё одна системная проблема инфляции будет решена частным бизнесом без привлечения федерального бюджета», — уверенно заявил Олег Дерипаска.

Напомним, по сообщению Bloomberg, с начала 2025 года рубль укрепился на 45% и вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов по спотовой доходности. Агентство связывает укрепление рубля с падением спроса на иностранную валюту в России из-за международных санкций. При этом жесткая денежно-кредитная политика повысила привлекательность рублевых активов для россиян. Поддержке рубля также способствует продажа Банком России иностранной валюты. Кроме того, отмечает Bloomberg, на укрепление российской валюты повлияла политика Банка России, при которой ключевая ставка долгое время оставалась высокой, а затем снизилась до 16%.

Для Банка России рост курса рубля — желанный шаг в борьбе с инфляцией, пишет агентство. Однако экономисты московского Института экономики роста имени Петра Столыпина предупреждают, что укрепление рубля все чаще превращается в угрозу. По мнению аналитиков, слишком крепкий рубль подрывает конкурентоспособность и снижает инвестиционную привлекательность России.

12 января 2026 года на Мосбирже доллар торговался на уровне 78,79 руб, евро – 91,9б руб., юань – 11,26 руб.