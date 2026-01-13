Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Программы адаптации новых сотрудников снижают текучесть кадров в 47% компаний России

Читайте также:

Миграция в России: кто и зачем меняет место жительства — исследование Сбера
12 января 2026
Работодателей обяжут регулярно индексировать зарплаты россиян?
12 января 2026

Почти половина российских компаний, использующих программы адаптации, отмечают снижение текучести кадров. При этом полноценный онбординг для новых сотрудников сегодня внедрен лишь в 48% организаций, показало исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Еще 21% работодателей находятся в стадии разработки таких систем.

В качестве основных инструментов адаптации компании чаще всего используют корпоративные порталы или специальные приложения (40%), а также презентации и видеоматериалы (37%). Помимо новичков, программы адаптации работодатели все чаще применяют для стажеров, сотрудников при внутреннем переводе и тех, кто возвращается после длительного отсутствия.

«Опыт компаний, в которых уже реализуются программы онбординга, показывает, что новые сотрудники совершают меньше грубых ошибок в работе (это отметили 55% респондентов), снижается текучесть кадров (47%), улучшается атмосфера в коллективе и в целом становится меньше хаоса (по 45%), а также повышается эффективность бизнес-процессов (41%)», – отмечает Ксения Степанова, HRD Skillaz.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (845)


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес