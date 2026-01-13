Программы адаптации новых сотрудников снижают текучесть кадров в 47% компаний России

Почти половина российских компаний, использующих программы адаптации, отмечают снижение текучести кадров. При этом полноценный онбординг для новых сотрудников сегодня внедрен лишь в 48% организаций, показало исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Еще 21% работодателей находятся в стадии разработки таких систем.

В качестве основных инструментов адаптации компании чаще всего используют корпоративные порталы или специальные приложения (40%), а также презентации и видеоматериалы (37%). Помимо новичков, программы адаптации работодатели все чаще применяют для стажеров, сотрудников при внутреннем переводе и тех, кто возвращается после длительного отсутствия.

«Опыт компаний, в которых уже реализуются программы онбординга, показывает, что новые сотрудники совершают меньше грубых ошибок в работе (это отметили 55% респондентов), снижается текучесть кадров (47%), улучшается атмосфера в коллективе и в целом становится меньше хаоса (по 45%), а также повышается эффективность бизнес-процессов (41%)», – отмечает Ксения Степанова, HRD Skillaz.