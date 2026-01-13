Новости

США вводят новые санкции против стран-партнёров Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о введении новых таможенных тарифов в размере 25%, направленных против стран, поддерживающих экономические отношения с Ираном. Эти меры вступили в силу незамедлительно и касаются всех государств, взаимодействующих с иранским правительством, подчеркнул американский лидер, передаёт РБК.

Среди ключевых торговых партнёров Ирана находятся Индия, Турция и Китай, отмечается в сообщении агентства Bloomberg. Ранее президент США ввёл дополнительные таможенные сборы размером до 50% на импорт товаров из Индии вследствие покупки страной российской нефти. Нововведение также способно оказать влияние на достигнутое ранее соглашение о прекращении торговой войны с Китаем, достигнутого Трампом совместно с председателем КНР Си Цзиньпином в конце минувшего года.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что помимо экономических мер, администрация Дональда Трампа изучает варианты действий против режима Тегерана, включая авиаудары, однако приоритет отдаётся дипломатическим средствам урегулирования конфликта. Решение пока окончательно не принято, отметил источник портала Axios, подчеркнув, что ряд членов команды президента высказывают сомнения относительно эффективности возможных ударов.

Протесты в Иране начались ещё в декабре прошлого года и стали наиболее серьёзным испытанием власти исламского государства со времён революции 1979 года. Причиной массовых выступлений стало резкое падение стоимости национальной валюты — риала, повлекшее ухудшение экономического положения населения. Правозащитники сообщают о гибели сотен демонстрантов и тысячах задержанных.


