Государство продаст аэропорт Домодедово за рекордные 132 млрд рублей

Аэропорт Домодедово, перешедший в государственную собственность решением суда, планируется продать на открытых торгах, которые состоятся 20 января 2026 года. Объявление размещено на официальном сайте правительства в разделе ГИС «Торги», сообщает РБК.

Стартовая цена аукциона составит внушительные 132,266 млрд рублей, сумма залога равна примерно четверти стартовой цены — 26,45 млрд рублей, шаг аукциона установлен в пределах 1% начальной стоимости, то есть 1,322 млрд рублей. Организатор торгов — Банк ПСБ.

Продажа осуществляется посредством электронного аукциона на платформе РТС-Тендер. Прием заявок начнется с полуночи 13 января и продлится до вечера 19 января включительно. Предметом продажи является доля в размере 100% уставного капитала компании «ДМЕ Холдинг», которой принадлежат ключевые активы аэропорта Домодедово, а также активов ряда дочерних компаний группы (всего более двадцати организаций).

Ранее Министерство финансов анонсировало проведение аукциона в первом квартале 2026 года. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что реализация аэропорта пройдёт открыто и в строгом соответствии с законодательными нормами.

До решения суда группа предприятий находилась в собственности российского предпринимателя Дмитрия Каменщика. В прошлом году прокуратура инициировала процесс передачи активов аэропорта государству ввиду наличия иностранного гражданства владельцев бизнеса. Суд принял сторону государства, обязав передать имущество госструктурам.

Таким образом, сделка обещает стать одной из крупнейших сделок в сфере инфраструктуры за последнее десятилетие.