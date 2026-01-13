Конгресс США хочет включить Гренландию в состав американских штатов

Республиканец Конгресса США Рэнди Файн предложил внести законопроект, предусматривающий присоединение Гренландии в качестве нового штата Америки. Документ обосновывается потребностью защитить национальные интересы США в Арктическом регионе, противопоставляя угрозу растущего влияния Китая и России, передаёт РБК.

Файн подчеркивает важность контроля над ключевыми арктическими путями, аргументируя необходимость сделки угрозой со стороны враждебных режимов. Законопроект предусматривает предоставление президенту полномочий вести переговоры с Данией, нынешним владельцем острова, для присоединения территории либо другим способом. Если сделка состоится, предстоит внесение поправок в законодательство США для включения Гренландии в состав штатов.

Проект документа пока официально не опубликован в базе Конгресса, но представительская служба разместила его предварительный текст. Автор законопроекта критикует администрацию экс-президента Джо Байдена за ослабление позиций США в Арктике, подчёркивая экспансию Китая и России. Таким образом, документ призван укрепить национальную безопасность и экономику США.

История вопроса имеет предысторию: в 2019 году действующий тогда президент Дональд Трамп публично рассматривал идею покупки Гренландии, однако предложение было быстро отклонено властями Дании. Позднее Трамп неоднократно повторял намерение сделать Гренландию частью США, мотивируя свою позицию защитой национальных интересов.

Европейские союзники выступили резко против инициатив Вашингтона. Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Италии заявили о принадлежности Гренландии её народу и недопустимости вмешательства в территориальные вопросы региона. Сообщается, что Европа активно обсуждает увеличение военного присутствия в Арктике, включая возможное размещение миссий НАТО, несмотря на то, что такие планы остаются на начальном этапе разработки.

Напомним, ранее The Mail on Sunday сообщило, что американский президент Дональд Трамп отдал приказ Объединённому командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. По данным издания, команда Трампа, вдохновлённая успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, стремится опередить Россию и Китай в контроле над стратегическим островом. Советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер активно продвигает этот план.