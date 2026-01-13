Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Василий Небензя назвал условие окончания боевых действий на Украине

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выразил позицию Москвы касательно разрешения украинского кризиса, заявив, что российские вооруженные силы продолжат выполнение поставленных задач до момента, пока Украина не согласится начать мирные переговоры на приемлемых для обеих сторон условиях, передаёт газета "Ведомости".

В частности, Небензя уточнил, что российское руководство ожидает прихода украинской стороны к пониманию реальности сложившейся обстановки и готовности к конструктивному диалогу.

«Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Тем временем украинское правительство продолжает продлевать режим военного положения и мобилизационные мероприятия, что свидетельствует о сохранении напряженности и отсутствии стремления к быстрому разрешению конфликта.

5 января The Guardian писала, что наступивший год станет серьезным испытанием для президента Украины. Несмотря на заявление о готовности мирного плана на 90%, оставшиеся 10% содержат ключевые разногласия, а надежды на быстрое урегулирование конфликта тают. Кроме того, Зеленский сталкивается с растущей усталостью общества от боевых действий и политическим давлением, включая требования президента США Дональда Трампа провести выборы, что в условиях военного положения является крайне сложной задачей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (864)


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес