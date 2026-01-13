Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выразил позицию Москвы касательно разрешения украинского кризиса, заявив, что российские вооруженные силы продолжат выполнение поставленных задач до момента, пока Украина не согласится начать мирные переговоры на приемлемых для обеих сторон условиях, передаёт газета "Ведомости".

В частности, Небензя уточнил, что российское руководство ожидает прихода украинской стороны к пониманию реальности сложившейся обстановки и готовности к конструктивному диалогу.

«Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Тем временем украинское правительство продолжает продлевать режим военного положения и мобилизационные мероприятия, что свидетельствует о сохранении напряженности и отсутствии стремления к быстрому разрешению конфликта.

5 января The Guardian писала, что наступивший год станет серьезным испытанием для президента Украины. Несмотря на заявление о готовности мирного плана на 90%, оставшиеся 10% содержат ключевые разногласия, а надежды на быстрое урегулирование конфликта тают. Кроме того, Зеленский сталкивается с растущей усталостью общества от боевых действий и политическим давлением, включая требования президента США Дональда Трампа провести выборы, что в условиях военного положения является крайне сложной задачей.