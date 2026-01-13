Доходы самозанятых достигли трех триллионов рублей в 2025 году

Доход самозанятых граждан в России за прошлый год увеличился более чем на треть и составил порядка 3 триллионов рублей. Это на 38,6% превышает показатель предыдущего года, равнявшийся 2,2 триллиона рублей, согласно расчетам газеты «Ведомости», основанным на официальной статистике Федеральной налоговой службы.

Кроме роста самих доходов, существенно увеличились и налоговые поступления от категории плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). За прошедший год эта цифра достигла отметки в 136 миллиардов рублей, увеличившись на 36,3% по сравнению с предыдущими показателями, составлявшими 99,8 миллиарда рублей.

Рост налоговых поступлений демонстрирует эффективность экспериментального налогового режима НПД, введенного в 2019 году. Самозанятым предоставлена простая система регистрации и уплаты налога через мобильное приложение, минимальные налоговые ставки (4% при доходах от физических лиц и 6% при работе с юридическими лицами) и освобождение от подачи отчётности, что сделало этот налоговый режим привлекательным для многих россиян.

Значительная часть уплаченных налогов направляется в региональные бюджеты (около 63%), остальная сумма поступает в Фонд обязательного медицинского страхования.

Ранее правительство сообщало, что никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента, то есть до 2028 года, не планируется. Напомним, в Совете Федерации выступили с предложением завершить эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых досрочно, уже к концу 2026 года, но это предложение в правительстве РФ поддержки не нашло.

В Минэкономразвития заявляли, что эксперимент с уплатой самозанятыми льготного налога на профессиональный доход должен сохраняться до конца 2028 года. Эксперты отмечают, полная отмена льготного налога на профессиональный доход для самозанятых, возврат к условиям до 2019 года, будет способствовать росту теневого сектора.