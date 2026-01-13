Новости

«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
25 танкеров, перевозящих нефть из Венесуэлы, перешли под флаг России

Более двух десятков танкеров, транспортирующих нефть из Венесуэлы, зарегистрировались под российским флагом в попытке избежать санкций США и Великобритании, сообщает журнал The Wall Street Journal, цитируемый изданием РБК.

Большинство из этих кораблей (18 единиц) сменили свою регистрационную принадлежность именно в декабре 2025 года, причем значительная часть (16 судов) уже находились под ограничительными мерами западных стран. Переход под российский флаг позволяет таким кораблям уклоняться от санкций, наложенных администрацией США и Евросоюза на экспорт венесуэльских энергоресурсов.

Напомним, что блокада экспорта нефти из Венесуэлы была введена президентом США Дональдом Трампом в середине декабря 2025 года якобы из-за обвинений в адрес властей латиноамериканской страны в присвоении американских активов, природных богатств и земельных территорий.

Специалисты полагают, что подобные шаги могут спровоцировать обострение политических взаимоотношений между Россией и западными странами, особенно США, учитывая усиление внимания к глобальным энергетическим потокам и геополитическому влиянию нефтяного транзита.


