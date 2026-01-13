Новости

Роскомнадзор: Больше трети операторов связи нарушают закон о защите интернета

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обнаружила серьезные нарушения среди сотовых операторов в части соблюдения требований по установке оборудования для борьбы с онлайн-угрозами.

В ведомстве сообщили, что проверка показала нарушение установленных правил фильтрации интернет-трафика и блокирования противоправного контента, в том числе экстремизма, террористической пропаганды и детской порнографии, у 33 мобильных операторов.

Всего зафиксировано 35 нарушений технического оснащения для предотвращения распространения нелегальной информации. Четыре случая были рассмотрены судами, операторам выписаны штрафные санкции. Материалы по еще шести эпизодам переданы в судебные инстанции. Остальные операторы приглашены для составления административных протоколов.

Штрафы за несоблюдение норм варьируются: сотрудникам грозят выплаты от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — от полумиллиона до миллиона рублей. Повторное правонарушение увеличивает размер штрафа до диапазона от 3 до 5 миллионов рублей.

Кроме того, повторное нарушение правил может привести к уголовной ответственности должностных лиц и ИП по ст. 274.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание вплоть до трех лет лишения свободы.


