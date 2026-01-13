Средняя ставка по вкладам до года в крупнейших банках опустилась ниже 14,5% годовых

Средняя доходность банковских вкладов на срок от трех до двенадцати месяцев в десяти крупнейших банках опустилась ниже 14,5% годовых. Такие значения последний раз наблюдались в декабре 2023 года, когда ключевая ставка также находилась на уровне 16%. За прошедший год средние ставки по депозитам снизились примерно на 6,7 процентных пункта. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

«В начале прошлого года банки нередко ставили депозиты выше ключевой как акцию в период острой конкуренции за клиентов и в ожидании дальнейшего роста ставки ЦБ», – пояснил глава продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков.

Сейчас кредитные организации перестраивают стоимость продуктов, рассчитывая на дальнейшее снижение ставки регулятора.

Наиболее высокая доходность сейчас наблюдается по коротким трехмесячным депозитам – в среднем около 15,3% годовых. По вкладам на шесть месяцев средняя ставка составляет 14,6%, а на срок один год банки предлагают уже около 13,5%.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение ставок по депозитам до 10-12% к концу 2026 года.

Напомним, что Банк России 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку до уровня 16%. Эксперты Freedom Finance Global считают, что ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году может быть снижена 6 раз и опуститься к концу декабря 2026 года до 11-12% годовых.