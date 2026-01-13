Новости

Банки снижают ставки по вкладам вслед за снижением ключевой ставки

После очередного снижения Центробанком ключевой ставки до уровня 16%, большинство крупных банков России скорректировали ставки по своим вкладам. Согласно индексу вкладов, рассчитанному сервисом Финуслуги на основании анализа предложений 20 крупнейших кредитных учреждений, снижение составило от 0,15 до 0,37 процентных пунктов.

Особенно заметное уменьшение произошло по краткосрочным вкладам длительностью три и шесть месяцев, где средняя ставка упала на целых 0,37 процентных пункта. Теперь средняя ставка по трёхмесячному вкладу в топ-20 банков составляет 15,14%, а шестимесячный депозит доступен под 14,37%. Годовые вклады потеряли в среднем 0,25 процентных пункта, опустившись до средней ставки в 13,25%.

Средняя доходность долгосрочных вкладов со сроком размещения от полутора до трёх лет уменьшилась незначительно — на 0,15—0,17 процентных пунктов. Максимальная доходность зафиксирована по вкладам сроком на три месяца (средняя ставка 15,14%). Самые скромные цифры наблюдаются по трехлетним вкладам — 10,72%.

Расчёт индекса вкладов Финуслуг проводится на основе предложений по стандартным продуктам для розничных клиентов, доступным каждому клиенту банка без особых условий или скидок.

Напомним, Банк России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до уровня 16%. Эксперты считают, что ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году может быть снижена 6 раз и опуститься к концу декабря 2026 года до 11-12% годовых.


