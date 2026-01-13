Трамп ввел пошлины в 25% для «друзей» Ирана: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран, Минобороны назвало пораженные «Орешником» цели на Украине, торги по продаже «Домодедово» пройдут уже в этом месяце, а в Иркутской области популярное у туристов озеро Байкал еще не покрылось льдом. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Пошлины «друзьям» Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. «Любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США». Американский лидер подчеркнул, что решение вступило в силу немедленно и не подлежит пересмотру.

«Орешник» в действии

Минобороны РФ назвало пораженные «Орешником» объекты на Украине. В частности, накануне с его помощью удалось вывести из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. «В результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», – заявили в Минобороны.

Продажа «Домодедово»

Аукцион по продаже холдинга, владеющего активами аэропорта Домодедово и ряда связанных с аэропортом компаний, пройдет 20 января 2026 года. Заявки на участие принимаются в период с 13 до 19 января. Стартовая цена составляет 132,2 млрд рублей. Договор купли-продажи заключат в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.

Незамерзающий Байкал

В Иркутской области продолжается формирование льда на поверхности озера Байкал. Этот процесс находится пока на начальном этапе: на большей части водоема наблюдается открытая вода, но в заливах иная ситуация – там уже сформировался лед толщиной до 70 см. При этом выезд и выход на поверхность вне оборудованных участков пока под запретом – такие действия опасны для жизни и здоровья людей. Что касается полного замерзания водоема, то оно ожидается уже в этом месяце.

День бесплатных автобусов

Жителей Иркутска планируют 15 января целый день бесплатно катать по городу на муниципальных автобусах в честь 100-летия МУП «Иркутскавтотранс». Празднование же юбилея продлится в течение всего года. Помимо акции для жителей в честь события планируется издание памятной книги и создание документального фильма.