Новый троллейбус за 30 млн рублей прибыл в Братск на замену сгоревшему

В городе Братске Иркутской области появился новый троллейбус. Его отправил поставщик за свой счет на замену поврежденного пожаром в 2024 году троллейбуса «Авангард».

Скриншот из видео Александра Дубровина

«Этому предшествовал долгий путь: нами была проведена претензионная работа с поставщиком, потребовался ряд судебных решений, и сейчас новый троллейбус уже в Братске. Это дорогой транспортный объект – на сегодняшний день его цена составляет порядка 27–30 млн рублей», – прокомментировал мэр Александр Дубровин.

После процедуры осмотра и диагностики троллейбус пройдет обкатку на улицах города в тестовом режиме, и, если по итогам у специалистов не будет замечаний, будет подписан акт приемки, и техника выйдет на линию.

Кроме того, за нарушение условий муниципального контракта взыскивается более 6,5 млн рублей пени за просрочку замены троллейбуса.