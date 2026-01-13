Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Новый троллейбус за 30 млн рублей прибыл в Братск на замену сгоревшему

В городе Братске Иркутской области появился новый троллейбус. Его отправил поставщик за свой счет на замену поврежденного пожаром в 2024 году троллейбуса «Авангард».

<p>Скриншот из видео Александра Дубровина</p>

Скриншот из видео Александра Дубровина

«Этому предшествовал долгий путь: нами была проведена претензионная работа с поставщиком, потребовался ряд судебных решений, и сейчас новый троллейбус уже в Братске. Это дорогой транспортный объект – на сегодняшний день его цена составляет порядка 27–30 млн рублей», – прокомментировал мэр Александр Дубровин.

После процедуры осмотра и диагностики троллейбус пройдет обкатку на улицах города в тестовом режиме, и, если по итогам у специалистов не будет замечаний, будет подписан акт приемки, и техника выйдет на линию.

Кроме того, за нарушение условий муниципального контракта взыскивается более 6,5 млн рублей пени за просрочку замены троллейбуса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес