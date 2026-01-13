Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Международная ассоциация авиатранспорта ограничила провоз пауэрбанков на борту

Читайте также:

Дети до 14 лет смогут покидать страну только с загранпаспортом с 20 января 2026 года
13 января 2026
Выездной туризм России упёрся в потолок: 17–20 млн путешествий максимум
13 января 2026

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с 1 января изменила правила провоза пауэрбанков и техники с литий-ионными аккумуляторами в самолетах. Теперь такие устройства можно брать только в ручную кладь. Во время полета запрещается заряжать пауэрбанки от источников питания в салоне самолета, следует из документа.

Во время руления, взлета и посадки запрещается заряжать от пауэрбанков другие устройства. Класть пауэрбанки можно только под сиденье или в карман спинки впереди стоящего кресла. Перевозить их на верхних полках салона запрещается.

Некоторые авиакомпании уже начали ужесточать правила провоза пауэрбанков на борту. Emirates запретила пассажирам использовать внешние аккумуляторы во время полета с 1 октября. В авиакомпании объяснили меру риском возгорания. Ограничения также ввели во всех южнокорейских авиакомпаниях, сингапурской Singapore Airlines, австралийской Qantas, таиландской Thai Airways, турецких AJet, Turkish Airlines и Pegasus и других.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (2007)


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес