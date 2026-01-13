Международная ассоциация авиатранспорта ограничила провоз пауэрбанков на борту

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с 1 января изменила правила провоза пауэрбанков и техники с литий-ионными аккумуляторами в самолетах. Теперь такие устройства можно брать только в ручную кладь. Во время полета запрещается заряжать пауэрбанки от источников питания в салоне самолета, следует из документа.

Во время руления, взлета и посадки запрещается заряжать от пауэрбанков другие устройства. Класть пауэрбанки можно только под сиденье или в карман спинки впереди стоящего кресла. Перевозить их на верхних полках салона запрещается.

Некоторые авиакомпании уже начали ужесточать правила провоза пауэрбанков на борту. Emirates запретила пассажирам использовать внешние аккумуляторы во время полета с 1 октября. В авиакомпании объяснили меру риском возгорания. Ограничения также ввели во всех южнокорейских авиакомпаниях, сингапурской Singapore Airlines, австралийской Qantas, таиландской Thai Airways, турецких AJet, Turkish Airlines и Pegasus и других.