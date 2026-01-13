Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Кто лидирует в строительстве жилья в Иркутской области на 1 января 2026 года?

Единый ресурс застройщиков опубликовал ТОП девелоперов Иркутской области по объему текущего строительства по итогам 2025 года.

Группа компаний «Новый город» является лидером списка. Согласно данным, на ее долю приходится 11,16% от общего объема или 99 304 м2 возводимого жилья. Второе и третье места занимают ГК «Домстрой» и ГК «ГРАНДСТРОЙ» с показателями 56 024 и 54 750 м2 соответственно.

В первую десятку рейтинга также вошли такие крупные застройщики, как ГК «ПарапетСтрой», ГК «ГорСтрой» и СЗ «СК Родные берега». Их текущие объемы строительства составляют от 49 до 27 тыс. м2, а совокупная доля рынка десяти ведущих компаний превышает 50% от общего объема в регионе.

Согласно данным Иркутскстата, средняя стоимость квадратного метра жилья в начале 2025 года составила: в новостройках – 157 675 рублей, на вторичном рынке – 131 473 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес