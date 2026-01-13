Экологический сбор: Минприроды решило заморозить повышающие коэффициенты

Минприроды по поручению «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева разработало проект постановления правительства, которое предусматривает сохранение на 2026 год неизменными коэффициентов к базовым ставкам экологического сбора в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Цель РОП — стимулировать производителей и импортеров утилизировать свои товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств (то есть когда они стали отходами). Компании, которые не делают это самостоятельно, могут обратиться к утилизаторам или же заплатить экологический сбор в госбюджет. По действующему постановлению правительства базовые ставки экосбора постепенно увеличиваются: в 2025 году — на 15%, в 2026-м — на 8%, в 2027-м — на 4%. Однако летом прошлого года Минприроды предложило куда более резкое их увеличение — в 2,1–11,7 раза в зависимости от категории продукции, что вызвало возражения у бизнеса (см. “Ъ” от 30 июля 2025 года). Против повышения ставок экосбора выступает и Минпромторг — как заявили “Ъ” в министерстве, оно может привести к «колоссальному» увеличению нагрузки на бизнес и повлечь за собой рост цен на готовую продукцию. Вопрос об ускорении темпов повышения ставок сбора не решен до сих пор, по данным источника “Ъ” — как раз из-за ведомственных разногласий.

При этом одновременно со ставками экосбора должны были расти и повышающие коэффициенты к ним, которые на 2025–2027 годы определены для 52 групп товаров и упаковки. Эти коэффициенты учитывают четыре критерия: сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации, востребованность извлекаемого вторичного сырья для производства, наличие технологий утилизации и число циклов возможной переработки.

Чем ниже экологичность товара, тем выше коэффициент, на который умножается ставка экосбора. Например, если упаковка трудно отделяется, а материал деградирует, коэффициент достигает пяти, для легко перерабатываемых отходов он может составлять единицу (то есть платеж не увеличивается).

Предполагалось, что в 2026 году коэффициенты по отдельным видам товаров и упаковки увеличатся в среднем в полтора-два раза. К примеру, для группы «Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата бесцветные и голубые» он должен был вырасти с 1,5 до 3, для пластмассовой упаковки из поливинилхлорида — с 2,5 до 4, для комбинированной упаковки — с 3 до 5.

Предложенная заморозка повышающих коэффициентов Минприроды — очевидный шаг навстречу бизнесу.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, это позволит оставить влияние коэффициентов на конечную стоимость продукции неизменным. Послабление сохранит компаниям в среднем сотни миллионов рублей, отмечает руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева. По ее словам, бизнес сможет использовать отсрочку по коэффициентам «для оптимизации процессов, поиска более эффективных решений по утилизации и диалога с переработчиками».

Анна Королева