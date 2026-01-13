Новости

Рост экономики близок к нулю: итоги 2025 года

Экономика России подошла к состоянию практически полной остановки роста к концу 2025 года, сообщает "Коммерсант". Это стало ясно благодаря последним статистическим данным Росстата и другим индикаторам экономической активности. Согласно опубликованным цифрам, даже традиционно активная составляющая экономики — розничное потребление — перестала обеспечивать устойчивый прирост валового внутреннего продукта (ВВП). Таким образом, несмотря на период быстрого восстановления, экономика фактически стабилизировалась.

 Основные моменты ноября 2025 года:

- Годовая оценка экономического роста составила всего около 1%.
- Рост промышленного производства замедлился существенно, составив менее половины октябрьского показателя.
- В ноябре производство сократилось относительно предыдущего года на 0,5%, впервые начиная с февраля 2023 года.
- Единственным положительным моментом стала сфера розничной торговли, показавшая небольшой ежегодный рост вследствие высокого потребительского спроса накануне налогового изменения и увеличения заработных плат осенью 2025 года.
- Уровень безработицы опустился до рекордно низкого показателя в 2,1%.

Несмотря на небольшую позитивную динамику частных расходов населения, общий тренд сигнализирует о переходе экономики в состояние близкого к нулевому росту, или стагнации.


