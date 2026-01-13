Новости

Ввод торговых площадей в регионах России упал на 71% в 2025 году

Объем ввода новых торговых площадей в региональных городах России по итогам 2025 года резко сократился. По данным аналитиков консалтинговой компании NF GROUP, он составил лишь 94,3 тыс. кв. м, что на 70,9% ниже показателя 2024 года. Этот результат является одним из самых низких за всю историю наблюдений за рынком.

«В региональных городах наблюдается замедление девелоперской активности: объем нового предложения составил лишь 94,3 тыс. кв. м против 324,6 тыс. кв. м годом ранее, что является одним из самых низких показателей за всю историю наблюдений за рынком», – отмечается в исследовании.

При этом общероссийский объем ввода новых торговых площадей, включая Москву и Санкт-Петербург, составил 449,3 тыс. кв. м. На две столицы пришлось значительная часть этого ввода: Москва обеспечила 197,8 тыс. кв. м новых площадей, а Санкт-Петербург – 115,7 тыс. кв. м. Таким образом, активность была сконцентрирована в крупнейших городах.

Аналитики связывают спад в регионах с завершением реализации проектов, перенесенных с предыдущих лет, и переориентацией девелоперов на малоформатные объекты. Ситуацию усугубляют изменения в потребительском поведении, высокая ключевая ставка и рост стоимости строительства, осложняющие запуск крупных проектов.


