Выездной туризм России упёрся в потолок: 17–20 млн путешествий максимум

Российскому рынку выездного туризма становится всё сложнее развиваться. Как заявил Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туристических операторов России (АТОР) и глава туристической компании Space Travel, внутренний потенциал рынка практически исчерпан.

«17–20 млн поездок — это сегодня наш “потолок” при нынешнем уровне цен и количестве платежеспособных туристов», – подчеркивает Артур Мурадян.

По его мнению, дальнейшее расширение сектора кажется маловероятным ввиду целого ряда факторов:

- Ограниченная покупательная способность россиян.

- Логистические трудности и отсутствие инфраструктуры.

- Геополитическая неопределенность.

- Проблемы с авиаперевозкой.

Особенно ярко эта ситуация проявилась в популярных направлениях отдыха, таких как Объединённые Арабские Эмираты и Турция. Оба направляения столкнулись с проблемой насыщенности туристического потока.

В Эмиратах уже идет перераспределение туристов: Дубай теряет часть объемов, а Абу-Даби и Рас-эль-Хайма активно перетягивают туристов. По словам эксперта, большие ожидания — от Саудовской Аравии, которая может стать новым фактором роста.

Юго-Восточная Азия останется зоной роста, но не вся. По прогнозам, турпоток будет расти во Вьетнам, Малайзию и Индонезию.

«Таиланд — будет расти, но медленно. Таиланд уже подошёл к естественному пределу по турпотоку. Китай — отдельная история:

Хайнань уже почти заполнен (около 600 тыс. россиян в год), но комбинированные туры с материковым Китаем могут дать новый рост», – подчеркивает эксперт.

Кроме того, эксперты возлагают большие надежды на Саудовскую Аравию, которая недавно запустила масштабную программу привлечения туристов и намерена значительно увеличить поток гостей из России.