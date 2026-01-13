В Бурятии задержали передвижную майнинг-ферму

Полиция Бурятии пресекла деятельность майнеров, которые, по версии следствия, использовали мобильную криптоферму для нелегальной добычи цифровой валюты. Злоумышленники разместили майнинговое оборудование в кузове грузового автомобиля, чтобы перемещаться вдоль линий электропередач и тайно подключаться к энергосетям. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

За несколько дней их действий был причинен ущерб на сумму около 3 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий при силовой поддержке сотрудников Росгвардии были задержаны пятеро подозреваемых. По местам их жительства в результате обысков были изъяты майнинговое оборудование, денежные средства на сумму около 6,5 млн рублей, а также блокноты с записями и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В отношении организаторов преступной схемы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а их предполагаемые сообщники дали подписку о невыезде.