Верховный суд обязал власти организовать перевозки между Раздолье и Усольем-Сибирским

Верховный Суд России рассмотрел дело об организации транспортной доступности в Иркутской области. В частности, проблема заключается в том, что регулярное сообщение между поселком Раздолье и городом Усольем-Сибирским осуществляется только по нерегулируемым тарифам с пересадками пассажиров по пути следования.

«Верховный Суд России указал, что в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения межмуниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам должны устанавливаться только наряду с маршрутами по регулируемым тарифам, и оставил в силе апелляционное решение, тем самым обязав региональные власти организовать такие перевозки», – отмечается в сообщении ВС.

Обязанность организовать перевозки пассажиров и багажа по указанному межмуниципальному маршруту по регулируемому тарифу возложена на Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
