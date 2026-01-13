Новости

Дети до 14 лет смогут покидать страну только с загранпаспортом с 20 января 2026 года

С 20 января 2026 года российским детям до 14 лет придется обзавестись собственным заграничным паспортом для любых зарубежных поездок, включая визиты в соседние страны, такие как Беларусь и Абхазия. Ранее родители могли спокойно ездить с детьми, предъявляя свидетельства о рождении, но новое требование отменяет такую практику, сообщили в пресс-службе Ассоциации турпоператоров России (АТОР).

Что изменилось?

Теперь свидетельство о рождении перестанет считаться достаточным документом для пересечения границы России в любом направлении. Исключением станут случаи, когда ребёнок отправляется за рубеж в составе группы организованного тура и имеет специальную справку от организаторов.

Изменения наиболее ощутимы для тех, кто часто посещает страны постсоветского пространства, где раньше действовало упрощённое оформление документов:

– Абхазия
– Белоруссия
– Казахстан
– Кыргызстан

Кого эти изменения не касаются?

Детей от 14 лет и взрослых. Для них правила не меняются: для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и ряд других стран СНГ загранпаспорт по-прежнему не нужен — достаточно обычного российского паспорта. Новые требования касаются только детей младше 14 лет.

Также нововведение не коснётся тех семей, чьи путешествия начались ещё до вступления новых правил в силу. Дети, отправившиеся за границу до указанной даты, вернутся домой по старым документам без проблем.


