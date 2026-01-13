Управляющая в России брендами Reserved, Cropp и Sinsay компания подала заявку на регистрацию товарных знаков на кириллице

Российская компания «Ре Трэйдинг», ранее управлявшая магазинами польской группы LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay), подала заявку на регистрацию их товарных знаков на кириллице. Об этом свидетельствуют материалы «Роспатента», с которыми ознакомились «Известия». Заявка охватывает такие названия, как «Резервед», «Синсей», «Хаус», «Мохито» и «Кропп», по классам, связанным с маркетингом и продажей одежды.

«Товарные знаки Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay были защищены и зарегистрированы в пользу LPP S.A. задолго до начала спецоперации», – напомнил представитель польской группы LPP. В компании отметили, что им неизвестно о регистрации новых идентичных знаков новым владельцем на территории РФ.

LPP является одним из крупнейших fashion-ритейлеров в Центральной и Восточной Европе, с розничной сетью более 2,8 тыс. магазинов в более чем 40 странах. Компания была основана в 1991 году, а ее акции торгуются на Варшавской фондовой бирже.