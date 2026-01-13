Новости

Рост несырьевого экспорта до 56% зафиксировали в Иркутской области

Несырьевой неэнергетический экспорт активно растет в Иркутской области – замечено увеличение показателей по итогам прошлого года. Об этом в эфире «Вести-Иркутск» рассказал министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский.

«Доля несырьевого экспорта в общем объеме поставок за рубеж составила 56%. Если говорить, много это или мало, – это неплохо для Иркутской области. Если сравнивать с прошлым годом, то 2024-м было порядка 51%. Наиболее активно у нас растет фармацевтика – рост оценивается примерно в 80%. За ней следует агропромышленный комплекс – рост относительно прошлого года составил около 60%», – сообщил Виктор Цишковский.

Основной объем несырьевого экспорта, по данным министра, формируется за счет крупного бизнеса. При этом «немалый вес» дает малый и средний: наращивать показатели ему удается в том числе за счет господдержки и соответствующих программ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
