Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Работники Росстата придут домой к иркутянам, чтобы изучить ситуацию на рынке труда

Сотрудники Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области с 19 по 25 января проведут выборочное обследование рабочей силы в столице Приангарья. Цель – получение информации о ситуации на региональном рынке труда.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Анкетирование поможет получить информацию о текущей ситуации с наличием рабочих мест, видах занятости, уровне безработицы, выявить трудности при трудоустройстве. Вся информация будет храниться в тайне и использоваться в анонимной форме и обобщенном виде. Сведения требуются исключительно для анализа результатов», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Планируется опросить более 270 иркутян старше 15 лет. Горожан просят отнестись с пониманием к визиту интервьюеров. Все специалисты, которые будут осуществлять эту работу, имеют соответствующие удостоверения. В случае необходимости проверить их полномочия и задать вопросы о проведении обследования можно по телефону территориального органа Росстата: 33-43-24.


<p>Фото: https://ru.freepik.com/</p> <p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес