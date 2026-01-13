Работники Росстата придут домой к иркутянам, чтобы изучить ситуацию на рынке труда

Сотрудники Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области с 19 по 25 января проведут выборочное обследование рабочей силы в столице Приангарья. Цель – получение информации о ситуации на региональном рынке труда.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Анкетирование поможет получить информацию о текущей ситуации с наличием рабочих мест, видах занятости, уровне безработицы, выявить трудности при трудоустройстве. Вся информация будет храниться в тайне и использоваться в анонимной форме и обобщенном виде. Сведения требуются исключительно для анализа результатов», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Планируется опросить более 270 иркутян старше 15 лет. Горожан просят отнестись с пониманием к визиту интервьюеров. Все специалисты, которые будут осуществлять эту работу, имеют соответствующие удостоверения. В случае необходимости проверить их полномочия и задать вопросы о проведении обследования можно по телефону территориального органа Росстата: 33-43-24.