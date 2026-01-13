Уровень отказов по розничным кредитам достиг 81,9%

Согласно свежим данным, опубликованным НБКИ, в декабре 2025 года российские заемщики столкнулись с резким увеличением уровня отказов по своим заявкам на получение розничных кредитов. По итогам месяца, доля отказов возросла до 81,9%, показывая прирост на 3,7 процентных пунктов по сравнению с аналогичным показателем декабря прошлого года (78,2%).

Однако, несмотря на общий тренд увеличения отказов, наблюдается небольшой спад показателя по сравнению с предыдущим месяцем — ноябрь 2025-го показал долю отказов на уровне 82,7%, таким образом, декабрь снизил число отказов на 0,8 п.п..

Наиболее критичными регионами оказались Кемеровская область, Новосибирская область и Омская область, где количество отказов превысило средний общероссийский показатель и составило соответственно 83,7%, 83,2% и 83,1%. Краснодарский край тоже оказался в числе регионов с высоким уровнем отказов — там было отказано почти каждому четвертому заявителю (82,9%).

Самые низкие доли отказов отмечаются в Удмуртской республике, где уровень отказа находится ниже среднего российского показателя — всего лишь 78,1%. За ней следуют Нижегородская область (78,2%), Воронежская область (78,4%), Белгородская область (78,7%) и Приморский край (78,8%). Москва и Санкт-Петербург находятся примерно на среднем уровне по доле отказов — 79% и 79,4% соответственно.