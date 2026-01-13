Новое приложение S7 Airlines доступно в App Store

Компания S7 Airlines анонсировала возвращение своего мобильного приложения в магазин приложений Apple под новым именем «Узнай Сибирь». Приложение представляет собой удобный инструмент для организации путешествий, бронирования авиабилетов и сопутствующих сервисов.

Основные возможности обновленного приложения:

- Управление профилем программы лояльности S7 Priority с возможностью отслеживать мили, статус и получать доступ к эксклюзивным привилегиям.

- Покупка билетов и оформление заказа дополнительных услуг прямо в приложении.

- Онлайн-регистрация на рейсы и получение электронного посадочного талона.

- Возможность бронирования гостиниц, аренды автомобилей и покупки билетов на аэроэкспресс.

- Получение оперативной информации о статусе рейсов благодаря технологии Live Activity.

Кроме того, в приложении «Узнай Сибирь» можно будет приобрести билеты на распродаже S7 Airlines, которая пройдет 15 и 16 января, сообщили в компании.

Разработчики также улучшили производительность и устранили выявленные ранее ошибки, повысив общую стабильность работы приложения.