Итоги 2025. Прогнозы 2026
Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса
Продажи подержанных авто в Иркутской области упали на 4% за год
Рекордное падение грузоперевозок РЖД за 16 лет на фоне экономических проблем
Новое приложение S7 Airlines доступно в App Store

Компания S7 Airlines анонсировала возвращение своего мобильного приложения в магазин приложений Apple под новым именем «Узнай Сибирь». Приложение представляет собой удобный инструмент для организации путешествий, бронирования авиабилетов и сопутствующих сервисов.

Основные возможности обновленного приложения:

- Управление профилем программы лояльности S7 Priority с возможностью отслеживать мили, статус и получать доступ к эксклюзивным привилегиям.
- Покупка билетов и оформление заказа дополнительных услуг прямо в приложении.
- Онлайн-регистрация на рейсы и получение электронного посадочного талона.
- Возможность бронирования гостиниц, аренды автомобилей и покупки билетов на аэроэкспресс.
- Получение оперативной информации о статусе рейсов благодаря технологии Live Activity.

Кроме того, в приложении «Узнай Сибирь» можно будет приобрести билеты на распродаже S7 Airlines, которая пройдет 15 и 16 января, сообщили в  компании.

Разработчики также улучшили производительность и устранили выявленные ранее ошибки, повысив общую стабильность работы приложения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
