Пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 2,7% – Росавиации

Глава Росавиации Дмитрий Ядров озвучил предварительные итоги деятельности российских авиакомпаний за 2025 год. Согласно представленным данным, общий объем пассажироперевозок сократился до отметки в 108,5 миллиона человек, что на 2,7% меньше показателя предыдущего периода, сообщает ТАСС.

При этом объемы внутренних маршрутов остаются доминирующими среди общего объема перевозок: около 81,2 млн пассажиров воспользовались внутренними рейсами, тогда как международные направления приняли лишь чуть больше четверти от общего числа — примерно 27,4 млн человек.

Ранее Минтранс скорректировал прогнозируемый показатель пассажирского трафика российских авиалиний на конец года с 109,7 млн до 107,5 млн человек. Однако даже этот сниженный прогноз оказался немного завышенным относительно фактического результата.


