Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса
Продажи подержанных авто в Иркутской области упали на 4% за год
Рекордное падение грузоперевозок РЖД за 16 лет на фоне экономических проблем
Все материалы сюжета

Иркутяне рассказали, что обещают себе в 2026 году

Жители Иркутска определили ключевые цели на предстоящий 2026 год. По данным опроса сервиса SuperJob, главными приоритетами для горожан стали здоровье и семейные ценности: по 34% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким. При этом женщины и мужчины демонстрируют разные подходы к саморазвитию и изменениям в жизни.

«Основные приоритеты иркутян на 2026 год – это здоровье и семейные ценности: по 34% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким», – сообщают аналитики SuperJob на основе опроса экономически активного населения города.

Среди других популярных планов – наладить личную жизнь (27%), посвятить больше времени хобби или образованию (25%), а также изменить мировоззрение или систему питания (19%). Менее распространёнными, но также значимыми намерениями стали изучение иностранных языков, отказ от вредных привычек и смена круга общения.

Интересно, что лишь небольшая часть опрошенных – 2% женщин и 9% мужчин – не планируют в новом году никаких изменений в своей жизни. Приоритеты также различаются в зависимости от возраста, уровня образования и дохода респондентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес