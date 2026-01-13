Иркутяне рассказали, что обещают себе в 2026 году

Жители Иркутска определили ключевые цели на предстоящий 2026 год. По данным опроса сервиса SuperJob, главными приоритетами для горожан стали здоровье и семейные ценности: по 34% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким. При этом женщины и мужчины демонстрируют разные подходы к саморазвитию и изменениям в жизни.

Среди других популярных планов – наладить личную жизнь (27%), посвятить больше времени хобби или образованию (25%), а также изменить мировоззрение или систему питания (19%). Менее распространёнными, но также значимыми намерениями стали изучение иностранных языков, отказ от вредных привычек и смена круга общения.

Интересно, что лишь небольшая часть опрошенных – 2% женщин и 9% мужчин – не планируют в новом году никаких изменений в своей жизни. Приоритеты также различаются в зависимости от возраста, уровня образования и дохода респондентов.