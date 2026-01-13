Минстрой утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2026 года

Минстрой России утвердил приказом №777/пр от 08 декабря 2025 года средние цены на жилье по регионам страны на I квартал следующего года. Норматив стоимости одного квадратного метра общей жилой площади составляет 116 427 рублей.

Документ включает среднюю рыночную стоимость квадратных метров по каждому региону России отдельно. Так, наиболее высокая стоимость зафиксирована в Чукотском АО (265 027 ₽), Москве (201 890 ₽), Ямало-Ненецком АО (184 613 ₽).

Самые низкие значения установлены в регионах Северо-Кавказского федерального округа и Поволжье: Кабардино-Балкария (55 483 ₽), Ингушетия (59 540 ₽).

Цены в Сибири демонстрируют умеренное повышение. Данные приведены по состоянию на I квартал 2026 года с указанием изменений по отношению к IV кварталу 2025 года:

- Республика Алтай: 165 244 рубля (+3 858 рублей)

- Республика Тыва: 135 970 рублей (-273 рубля)

- Республика Хакасия: 113 001 рубль (-3 302 рубля)

- Алтайский край: 108 895 рублей (+3 276 рублей)

- Красноярский край (АЗ): 137 482 рубля (+2 173 рубля)

- Красноярский край (без учёта АЗ): 113 297 рублей (+2 859 рублей)

- Иркутская область: 122 999 рублей (+2 820 рублей)

- Кемеровская область (Кузбасс): 106 492 рубля (+3 215 рублей)

- Новосибирская область: 118 998 рублей (+678 рублей)

- Омская область: 110 204 рубля (+1 120 рублей)

- Томская область: 121 374 рубля (+3 029 рублей)

Минстрой утверждает среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для расчёта социальных выплат гражданам, которые приобретают или строят жильё с помощью федеральных средств. Это касается как отдельных категорий граждан, так и целевых программ поддержки семей и молодых специалистов. Размер выплаты напрямую зависит от утверждённых показателей. .

Цены на жилье, установленные Минстроем, существенно отличаются от реальных рыночных значений. Например, согласно официальным данным министерства, стоимость одного квадратного метра жилья в Иркутской области составляет 122 999 рублей.

Однако реальные рыночные цены значительно выше. По данным Иркутскстата, средняя стоимость жилья в новостройках региона по итогам третьего квартала 2025 года была равна 146,5 тысячи рублей за квадратный метр. Это означает, что реальная рыночная цена превышает официальную стоимость примерно на 19%.