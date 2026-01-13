Зарплаты россиян в 2026 году могут вырасти на 8,2%

Номинальные заработные платы в стране в 2026 году вырастут на 8,2%. Эта динамика будет более умеренной по сравнению с 2025 годом, когда, по данным Росстата, средний заработок увеличился на 14%, приблизившись к 100 тыс. рублей. В текущем году повышение доходов, по ожиданиям рынка, будет носить не массовый, а выборочный характер. Об этом пишет газета «Известия».

«В этом году повышение доходов, по ожиданиям рынка, будет носить не массовый, а выборочный характер и затронет прежде всего высококвалифицированных специалистов в дефицитных сферах», – сообщили в пресс-службе hh.ru. Наиболее заметный прирост возможен у опытных IT-специалистов, финансовых аналитиков, product-менеджеров, а также у рабочих высшей квалификации, таких как сварщики и токари.

Быстрее среднего по рынку зарплаты будут расти в стратегически важных отраслях, включая оборонную промышленность, IT и инженерию, где прибавка может составить от 10% до 20%. При этом в целом по IT-сектору рост, как ожидается, замедлится до 8–10%, хотя у ключевых специалистов, таких как архитекторы и senior-разработчики, оклады могут увеличиться на 12–15%. Также среди наиболее высокооплачиваемых останутся врачи узких специальностей в коммерческой медицине.

Ранее стало известно, что депутаты планируют внести законопроект о ежегодной индексации зарплат сотрудников. Согласно документу, руководители организаций обязаны повышать заработную плату не реже раза в год, причем размер увеличения должен соответствовать уровню инфляции предыдущего периода.