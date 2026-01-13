Рекордное падение грузоперевозок РЖД за 16 лет на фоне экономических проблем

Российская железнодорожная компания сообщила о существенном сокращении объёмов грузовых перевозок в 2025 году, достигнув минимального показателя с 2009 года. Погрузка товаров упала на 5,6%, составив всего 1,11 млрд тонн, из-за введения западных санкций и ухудшения ситуации в экономике, сообщает ТАСС.

13 из 15 основных товарных групп, учитываемых статистикой, показали отрицательную динамику. Наиболее значительное падение наблюдалось в сегментах:

- Нефти и нефтепродуктов: снижение на 5%,

- Черных металлов: спад на 17,7%,

- Промсырья: обвальное уменьшение на 16%.

Это резкое ухудшение показателей свидетельствует о дальнейшем ослаблении темпов экономического развития России, подчеркнули эксперты отрасли.

Больше всего по итогам 2025 года железными дорогами было погружено: каменного угля - 324,5 млн тонн (-2,1%), нефти и нефтепродуктов - 197,1 млн тонн (-5%), а также руды железной и марганцевой - 108,4 млн тонн (-0,5%) .

Грузооборот за 2025 год снизился на 1,8%, составив 2,478 трлн тарифных тонно-км, а совокупный грузооборот, учитывая пробег пустых вагонов, упал на 1,2%, остановившись на отметке 3,075 трлн тонно-км.

Как сообщалось ранее, погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,1%, до 1,181 млрд тонн.