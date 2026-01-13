Продажи подержанных авто в Иркутской области упали на 4% за год

Объем рынка автомобилей с пробегом в Иркутской области по итогам 2025 года сократился на 4% по сравнению с предыдущим периодом. Большая часть спроса пришлась на японские машины, занимающие 71% вторичного авторынка региона. Наибольшей популярностью пользовались марки Toyota, Лада и Honda, сообщает Дром.ру.

Самым востребованным автомобилем стал японский седан Toyota Corolla 2000—2002 годов выпуска. Остальные топ-модели японского автопрома включают Toyota Camry, Corolla Fielder, Mark II и Honda Fit.

Несмотря на лидирующее положение японской техники, продажи японских автомобилей также сократились на 4%.

Доля отечественного автопарка снизилась с 13% до 12%. Среди российских моделей покупатели предпочитали классику ВАЗ: «семёрку», 4×4 2121 Нива, «шестёрку», «пятёрку» и 2114 «Самару». Продажи российских марок упали сильнее остальных — на целых 10%.

Единственный сегмент, показавший положительную динамику, — немецкие автомобили, увеличившие свою долю на 3%. Автовладельцы чаще обращались к моделям Mercedes-Benz E-класса и С-класса, Volkswagen Polo и двум популярным версиям BMW X5 и 5-й серии.

Автомобили корейского производства теряли популярность быстрее других: спрос на продукцию Hyundai и Kia снизился на 6%. Наибольшим спросом пользовались Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio, Sorento и Sportage.

Американские и европейские марки показали наименьшую привлекательность, потеряв 5% продаж. Несмотря на это, такими моделями, как Ford Focus, Skoda Octavia, Chevrolet Cruze и двумя представителями бренда Renault — Logan и Duster, продолжали интересоваться автовладельцы.

Особое внимание привлекает китайский сектор, демонстрирующий максимальный прирост на 44%. Тем не менее, несмотря на впечатляющий рост, китайским брендам пока удаётся занимать лишь небольшую долю рынка подержанных авто— 1,7%. Основными фаворитами покупателей стали Omoda C5, Geely Coolray, Lifan Solano и два представителя бренда Chery — Tiggo 7 Pro и Tiggo 4.