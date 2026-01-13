Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса

Продажи новых автомобилей в России за год упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на вторичном рынке за год вырос на 3%. Ситуация осени 2025 повторяет прошлогоднюю, когда новости о повышении цен из-за утильсбора подстегнули спрос. В следующем году коридор параллельного импорта станет еще меньше, а также на рынке появятся новые модели российской сборки, но вряд ли они смогут заместить объем «закрытого» импорта, считают аналитики Дром.ру.

Запрыгнуть в последний вагон

Осенние новости об отмене льготного «утиля» для ввозимых автомобилей мощностью свыше 160 л.с. вывел рынок как новых, так и подержанных машин в пиковые показатели роста. За третий квартал спрос на новые машины вырос на 34%, автомобили с пробегом выбирали на 17% чаще, чем во втором квартале. Основные продажи пришлись на сентябрь. В результате, при годовом сравнении кварталов, рынок новых авто вырос на 1%, а поддержанных — на 5%.

«Люди, которые собирались купить мощные автомобили ранее наконец решились на покупку в экстремально-короткие сроки, чтобы успеть до очередного повышения цены на авто. За счет такой “встряски” спроса, в последующие месяцы после повышения утильсбора покупки автомобилей всех ценовых категорий сильно уменьшатся», — уточнил аналитик автомобильного портала Дром Игорь Олейников, назвав ситуацию на рынке реакцией на сработавший триггер грядущего повышения цен.

Снижение спроса рынок ощутил уже в ноябре, когда после нескольких месяцев роста продажи новых машин упали на 8%, а поддержанных на 9%.

Выросли средние цены на новые автомобили и на ввозимые «без пробега по РФ». Аналитики отмечают, что в ближайшем будущем, рынок новых и б/у автомобилей может очень сильно разделиться.

«Это значит, что цены на машины с пробегом будут сильно ниже цен на новые дилерские авто. При реализации такого сценария не клиент будет выбирать покупать новое или б/у авто, а рынок будет ему это диктовать исходя из его собственной покупательной способности. Если у автолюбителя есть деньги на б/у авто, то это не значит, что он сможет немного накопить и купить новый, теперь различие может стать принципиальным и цена нового авто будет, например на 50% выше полностью такого же, но б/у», — объясняет Игорь Олейников.

Не дорого, а выгодно

В начале 2025 года продажи упали, потому что люди решили ждать. Одни ждали возвращения глобальных брендов, другие убрали деньги на депозиты, третьи ждали, когда цены опустятся, либо снизится курс. В результате, за первый квартал спрос на новые машины упал на 29%, а автомобили с пробегом выбирали на 15% реже.

Низкие продажи тогда окрестили периодом «идеального шторма», когда много негативных факторов слились воедино. Высокая ключевая ставка в 21% сподвигла людей нести деньги на депозиты. Часть автолюбителей успела обновить машину до октября 2024 года, заскочив в последний вагон до повышения цен. Человек хочет покупать автомобиль не дорого, а выгодно.

Хорошие условия для покупки автомобиля были летом. На рынке сложился «идеальный штиль». Ключевая начала снижалась — к августу достигла 18%, при этом курс оставался в пределах 79-80 рублей за доллар и у многих людей деньги «вышли» из депозитов. Весь первый и второй кварталы, а также ощутимую часть третьего склады дилеров и производителей были заполнены нераспроданными автомобилями, и они предоставляли скидки, а также субсидировали кредиты. Автолюбители могли купить новую машину в кредит по ставке значительно ниже ключевой. За 11 месяцев доля продаж новых машин 2024 года выпуска достигла 60%, 2023 — 6%. Именно на них в основном распространялись акционные предложения, а вот продажи новых моделей 2025 года составили только треть (33%).

В то же время росло предложение на вторичном рынке. Автовладельцы снижали стоимость при продаже своей машины и выбирали выгодные варианты при покупке или заказе нового авто. В результате за второй квартал 2025 года рынок вырос: автомобили с пробегом выбирали на 12% чаще, а новые — на 14%.

Тренд на локализацию

Параллельный импорт, благодаря которому в 2022 году купировали «кризис предложения» после ухода глобальных брендов, теперь сильно сократился до 10%.

Если в начале 2023 года китайские бренды выстраивали логистические коридоры для импорта автомобилей, то в 2025 году они начали активно работать на производственных мощностях в России. Бренды китайской тройки Haval, Geely и Chery давно сотрудничают с российскими производствами тем самым увеличивают локализацию своих моделей. В России появляются новые бренды и занимают свое место на рынке, например, осенний скачок продаж нового автомобиля марки Tenet и рост доли бренда Belgee. Таким образом идет заполнение рынка и объем машин российской сборке будет только расти.

«Спрос на них модели, которые собираются на заводах в России безусловно вырастет. Пока невозможно прогнозировать только на сколько вырастет. По нашим оценкам импорт попавших под утильсбор автомобилей сократиться минимум в два раза, но спрос на собранные в стране машины в два раза не увеличится, скорее всего вероятен рост на несколько процентов. Часть покупателей при новой цене автомобиля просто предпочтут потратить накопленные средства не на автомобиль, а например, на первый взнос по льготной ипотеке, ремонт существующего жилья, или на покупку авто из б/у сегмента, уже ранее ввезенного в Россию», — объяснил Игорь Олейников.

В начале 2026 года эксперты не ожидают большого спроса. Ситуация повторяется: активное увеличение продаж в конце 2025 года из-за повышения утильсбора вычерпало ожидаемый спрос начала 2026 года. Далее ситуация будет зависеть от экономических факторов и платежеспособности людей. С трендом на локализацию и таможенным ограничением на ввоз мощных машин в следующем году вновь изменится марочная структура рынка, но столь сильного передела рыночных мест как в 2022-2023 уже не произойдет. Колебания будут уровня процентов в новых автомобилях и останутся практически на уровне значимости в автомобилях с пробегом.

После пикового спроса в 2023 году людям, желающим обновить авто, рынок представит новые модели и цены. Новинки должны будут не только завоевать сердце русского человека, но и не ударить по кошельку. В поиске надежных европейских и японских брендов часть людей будет смотреть автомобили на вторичном рынке, где также цены пойдут вверх.