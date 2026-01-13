Новости

ФНС: Патентная система налогообложения становится строже с 2026 года

ФЗ № 425-ФЗ внесены изменения в налоговый кодекс РФ, уменьшая предельные суммы дохода для индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения (ПСН):

- С 2026 года: ограничение составит 20 млн рублей.
- С 2027 года: сумма уменьшается до 15 млн рублей.
- Начиная с 2028 года: порог снизится до 10 млн рублей.

Индивидуальные предприниматели, совмещающие патентную систему с упрощённой системой налогообложения (УСН), обязаны учитывать суммарный доход по обоим режимам при расчете ограничения. Следовательно, бизнесменам важно заранее оценивать свои финансовые потоки и планировать налоговые обязательства до подачи заявлений на использование патентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
