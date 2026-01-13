Банк России с 14 января вводит в обращение две новые инвестиционные монеты. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.
Распространением новых монет займутся организации, с которыми Банк России заключил соответствующие соглашения или договоры.
|
|
Новости
Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса
Продажи подержанных авто в Иркутской области упали на 4% за год
Рекордное падение грузоперевозок РЖД за 16 лет на фоне экономических проблем
Банк России выпускает инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» из золота и серебра
Банк России с 14 января вводит в обращение две новые инвестиционные монеты. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.
Распространением новых монет займутся организации, с которыми Банк России заключил соответствующие соглашения или договоры.
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
|
Реклама:
|
|
© SIA.RU 1991-2026.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com
Контакты редакции: РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru
Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются соответствующей подписью или пометкой «СИА»,
регистрационный номер СМИ ИА № ФС77-76984, выдан 11.10.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Герасимова Е.В.
Политика в отношении обработки персональных данных. Политика обработки файлов cookie