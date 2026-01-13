Банк России выпускает инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» из золота и серебра

Банк России с 14 января вводит в обращение две новые инвестиционные монеты. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Это серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая монета номиналом 50 рублей, выполненных с изображением Георгия Победоносца.

Распространением новых монет займутся организации, с которыми Банк России заключил соответствующие соглашения или договоры.