Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса
Продажи подержанных авто в Иркутской области упали на 4% за год
Рекордное падение грузоперевозок РЖД за 16 лет на фоне экономических проблем
Все материалы сюжета

Скандал в роддоме Новокузнецка: погибло сразу девять младенцев

Во время зимних каникул девять детей погибли в новокузнецком роддоме №1, что вызвало шок общественности и многочисленные расследования. Родильное отделение закрылось на карантин из-за вспышки респираторной инфекции, распространившейся среди рожениц и малышей, передаёт РБК.

По словам министра здравоохранения Кузбасса, подтверждено девять случаев смерти новорожденных. Причиной трагедии называют массовое заражение респираторной инфекцией, возникшей в стенах медицинского учреждения.

Родильный дом временно приостановил приём пациентов, разместив официальное сообщение на своём официальном ресурсе о временном прекращении приёма рожениц. Роспотребнадзор подтвердил наличие эпидемической опасности в учреждении, обусловленной увеличением количества заболевших женщин и их новорождённых.

Следственным комитетом и прокуратурой организованы масштабные проверки по факту смертельных исходов. Дело возбуждено по статье «Халатность», поскольку допущенная ошибка врачей привела к массовым жертвам среди маленьких пациентов.

В Новокузнецке, где живёт больше 500 тысяч человек, работают два роддома при городской больнице. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар №2.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес