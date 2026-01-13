Скандал в роддоме Новокузнецка: погибло сразу девять младенцев

Во время зимних каникул девять детей погибли в новокузнецком роддоме №1, что вызвало шок общественности и многочисленные расследования. Родильное отделение закрылось на карантин из-за вспышки респираторной инфекции, распространившейся среди рожениц и малышей, передаёт РБК.

По словам министра здравоохранения Кузбасса, подтверждено девять случаев смерти новорожденных. Причиной трагедии называют массовое заражение респираторной инфекцией, возникшей в стенах медицинского учреждения.

Родильный дом временно приостановил приём пациентов, разместив официальное сообщение на своём официальном ресурсе о временном прекращении приёма рожениц. Роспотребнадзор подтвердил наличие эпидемической опасности в учреждении, обусловленной увеличением количества заболевших женщин и их новорождённых.

Следственным комитетом и прокуратурой организованы масштабные проверки по факту смертельных исходов. Дело возбуждено по статье «Халатность», поскольку допущенная ошибка врачей привела к массовым жертвам среди маленьких пациентов.

В Новокузнецке, где живёт больше 500 тысяч человек, работают два роддома при городской больнице. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар №2.