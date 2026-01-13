Новости

Призеры Olkhon Ice Fest одержали победу на конкурсе ледяной скульптуры в Харбине

Фото из Telegram-канала Olkhon Ice Fest

Российская команда скульпторов одержала победу на 37-м международном конкурсе ледовых скульптур, который прошел в Харбине. Мастера Данил Цой и Илья Текин завоевали первое место с работой под названием «Один в лесу». Об этом сообщили в Telegram-канале фестиваля Olkhon Ice Fest.

Конкурс ледовых скульптур в провинции Хэйлунцзян является одним из самых известных и авторитетных в мире, собирая лучшие команды уже почти 40 лет.

В этом году в соревновании участвовали 76 мастеров из 38 команд, представляющих 12 стран, включая Китай, Казахстан, США, Южную Корею и Францию.

«Работа Данила и Ильи называется "Один в лесу". Это небольшая пародия на беспомощность современного человека, который часто полагается на текстовые помощники нейросетей», – говорится в сообщении.

Напомним, что команда их Хабаровска участвовала в международном конкурсе ледового искусства «Живи на Байкале» и создавала скульптуры для Olkhon Ice Fest. Последний в 2026 году не состоится из-за отсутствия финансирования.


<p>Фото из Telegram-канала Olkhon Ice Fest</p> <p>Фото из Telegram-канала Olkhon Ice Fest</p> <p>Илья Текин и Данил Цой на Olkhon Ice Fest в 2022 году</p>
