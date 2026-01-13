Новости

В Иркутской области утвержден график аттестации экскурсоводов и гидов на 2026 год

Агентство по туризму Иркутской области определило даты проведения аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков на 2026 год. Первая аттестация состоится 11 февраля, а затем экзамены будут проходить ежемесячно, вплоть до декабря. Данная работа ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» для формирования безопасной и комфортной туристической среды в регионе.

«Наша область является лидером среди регионов Сибири и Дальнего Востока по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. В Приангарье традиционно проходит много событийных мероприятий, важно, чтобы гостей региона сопровождали компетентные специалисты», – отметила руководитель агентства по туризму Приангарья Евгения Найденова.

Подать документы для прохождения аттестации можно через личный кабинет на портале «Госуслуги». Для помощи в подготовке агентство совместно с членами аттестационной комиссии разработало специальное методическое пособие «Экскурсии в Иркутске и на Байкале», содержащее информацию о потенциале региона, технологические карты и тексты ключевых экскурсий.


