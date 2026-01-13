Новости

Энергетики Иркутской области обеспечили надежное теплоснабжение в новогодние праздники

Сотрудники «Байкальской энергетической компании» (входит в Эн+) обеспечили жителей Иркутской области надежным и качественным теплоснабжением в новогодние праздники. Для этого круглосуточную вахту несли более тысячи энергетиков.

Особое внимание уделялось безаварийному функционированию оборудования на ТЭЦ в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском и других городах региона. Также была подготовлена вся необходимая техника: водооткачивающие установки, экскаваторы, самосвалы, автомобили различного назначения. В праздничные дни в усиленном режиме работали диспетчерские службы и аварийные бригады. Дежурные подразделения оперативно выезжали на любые поступающие сигналы, чтобы не допустить внештатных ситуаций. Только в Иркутске на тепловых сетях посменно, 24 часа в сутки, работали десятки энергетиков –машинисты насосных станций, слесари-ремонтники, мастера и диспетчерская служба.

«Праздники порадовали жителей Иркутской области достаточно комфортной погодой, однако энергетики были готовы и к холодам. Наши специалисты прекрасно справились с поставленными задачами, продемонстрировав огромный опыт и профессионализм. Спасибо каждому сотруднику за это», – генеральный директор «Байкальской энергетической компании» Олег Причко.

Для комфорта жителей, с 29 декабря по 12 января плановые ремонты на коммуникациях не проводились.


