Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 дебетовых карт с кешбэком за оплату топлива

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку дебетовых карт с бесплатным обслуживанием и кэшбэком за оплату топлива. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков, актуальные на 23.12.2025 г.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwV6W2m

