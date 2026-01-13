Повысят ли ставку по семейной ипотеке до 10%?

Председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков выступил с инициативой изменения условий семейной ипотеки. По его словам, предлагается установить разные ставки в зависимости от количества детей в семье. Для семей с первым ребёнком планируется ввести повышенную ставку в размере 10%, однако при появлении второго ребёнка она должна снизиться до 6%, а при третьем ребёнке — до 4%. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

Такая мера направлена на стимуляцию рождаемости и создание дополнительных преимуществ для многодетных семей. Предполагается, что данная система позволит обеспечить семьям справедливое распределение государственных субсидий и поддерживать семьи с детьми на протяжении длительного периода времени.

Напомним, ранее аналогичное предложение по дифференциации ставок в зависимости от количества детей высказывала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, Валентина Матвиенко предлагала выдавать семейную ипотеку по месту регистрации. По её мнению, действующая программа семейной ипотеки имеет ряд недостатков, поскольку большинство льготных ипотечных кредитов оседает в Москве и Петербурге, тогда как регионы остаются недостаточно охваченными программой.

Напомним, с 1 февраля 2026 года вводится важное новшество: теперь оба супруга должны быть вписаны в договор при получении "семейной ипотеки". Это означает конец возможности оформления двух льготных ипотечных кредитов одной семьей. Эксперты предполагают, что нововведение приведёт к сокращению числа выданных кредитов.

Что касается ставок по семейной ипотеке, начало 2026 года ознаменовалось периодом неопределённости.Публичное поручение президента РФ правительству о комплексной модернизации мер поддержки семей с детьми с акцентом на жилищные условия и увеличение объёма господдержки в зависимости от количества детей стало сигналом к потенциально масштабной реформе. Однако отсутствие в тексте поручения конкретных параметров оставило пространство для различных подходов в реализации ряда возможных сценариев.