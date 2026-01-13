Крещенские морозы придут в Иркутскую область

В преддверии большого православного праздника – Крещения Господня – в Иркутскую область придут сильные морозы. По данным регионального Гидрометцентра, на части территорий уже наблюдается похолодание.

Ближайшей ночью и утром 14 января местами в западных, центральных, южных районах прогнозируются порывы 15−18 м/с, метели. Температура в темное время суток составит -23,-28 градусов, при прояснении -33,-38 градусов, в южных, центральных районах и в горах Восточного Саяна -15,-20 градусов, при прояснении -22,-27 градусов, днем -15,-20 градусов.

В пониженных формах рельефа ожидается -25,-30 градусов, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах ночью -45,-50 градусов, местами -35,-40 градусов, днем -32,-37 градусов, в пониженных формах рельефа -42,-47 градусов .

В Иркутске в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура ночью составит -13,-15 градусов, днем -11,-13 градусов. Похолодание в областном центре начнется в четверг, 15 января: температура ночью может опуститься до -27 градусов. К концу недели столбики термометров могут упасть местами до -40 градусов – морозы ожидаются по всей области.